В Калининграде прошёл пикет в поддержку отчисленного из БФУ студента (фото)

В воскресенье, 16 июля, на площади Василевского прошёл пикет в поддержку отчисленного недавно из БФУ им И. Канта Олега Алексеева. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

К 14:00 на площади собралось около 20 человек. Примерно только же сотрудников правоохранительных органов патрулировали саму площадь или пропускали людей через рамки ограждения. Заранее на встречу пришёл ректор БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев.

Первыми начали выступать пенсионеры, пришедшие поддержать университет. По их словам, вуз дал им возможность бесплатно заниматься в группе здоровья, и они пришли поддержать руководство БФУ.

"Алексеев прикрывает свою плохую учёбу политикой", — заявила одна из пенсионерок.

Олег Алексеев опоздал на митинг на девять минут и вызвал оживление прессы, полицейских и митингующих. Через рамки заграждения его не пропустили. Полицейские объяснили это тем, что содержание плаката, который принёс Алексеев, не соответствовало заявленной теме пикета.

Вслед за прошедшим в итоге на площадь Алексеевым появилась и его группа поддержки. В ней была не только молодёжь, но и люди среднего возраста, несколько пенсионеров.

Один из телеканалов попытался получить у Олега комментарий, но бывший студент-юрист отказался. "Позорище, просто позорище", — крикнул парень, так не ответив на вопрос журналиста.

Через 20 минут после начала пикета протестующие мирно встали полукругом. Внимание толпы привлек разговор Олега Алексеева с Андреем Клемешевым на повышенных тонах. Напористого студента и ректора обступила толпа с плакатами.

"Они ничего не могут объяснить, этим я доволен", — ответил Алексеев на вопрос, удовлетворен ли он публичным диалогом с должностными лицами БФУ им. Канта.

"Такая беседа должна происходить в стенах университета, — ответил ректор БФУ на аналогичный вопрос. — Если речь идёт об учебном процессе, соблюдении правовых норм, действующих в университете, это должно решаться в БФУ. Если мы каждый академический вопрос будем решать на площади, у нас не будет учебного процесса".

Остававшиеся на площади люди разбились на группы и принялись жарко обсуждать нравственные и юридические вопросы. Всего на митинг собралось 45 человек.