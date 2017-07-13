В БФУ им. Канта объяснили причины отчисления студента — участника незаконной акции 12 июня

В понедельник, 10 июля, из БФУ имени Канта отчислен студент юридического факультета Олег Алексеев. Об этом Клопс.Ru сообщил сам Алексеев.

По мнению экс-студента, его отчислили за подготовку митинга 12 июня. "Во вторник меня ознакомили с приказом, подписанным ректором Андреем Клемешевым. В документе говорилось, что я отчислен "в связи с противоправным поведением и проявлением неуважения к закону и суду в публичном пространстве". Мне объяснили, что недовольство ректората вызвал пост на странице "ВКонтакте", где я назвал действия судьи "наглым игнором", — пояснил Олег Алексеев.

Как утверждает Алексеев, он действительно подавал в мэрию заявление о проведении акции протеста и рассказывал в соцсетях о проблемах, которые в связи с этим возникли.

"Я просил дать возможность провести шествие по Ленинскому проспекту, однако городская администрация предложила перенести акцию в парк "Южный". Я отказался. 12 июня, когда я шёл по Ленинскому проспекту с флагом России в руках, меня задержали полицейские. Суд назначен конец июля", — пояснил Алексеев.

В БФУ им. И. Канта отрицают, что студент был отчислен в связи с его политической активностью. Как пояснила Клопс.Ru проректор вуза Ирина Кукса, в университете учатся студенты разных политических взглядов, и никто не запрещает их выражать.

"Политической подоплёки в отчислении Олега Алексеева нет. Причиной стала совокупность обстоятельств, в том числе нарушения правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ имени Канта, неуважение к закону и суду в публичном пространстве. Кроме того, у Алексеева были проблемы с учёбой и посещаемостью. В БФУ ведётся электронный учёт занятий по физкультуре, которую Алексеев систематически пропускал с декабря 2016 года по май 2017. Он нашёл человека, который за деньги проставил ему дополнительные часы", — пояснила Ирина Кукса.

По словам Алексеева, он действительно заплатил за услугу, но не считает подобное взяткой. "Я не могу три раза в неделю ходить на этот предмет", — заявил Олег Алексеев.

Как отметили Ирина Кукса, у студента и раньше были проблемы с учёбой. "Весной 2016 года он был отчислен за неуспеваемость и восстановился в сентябре. Несмотря на заявления Алексеева о том, что он успешно сдал летнюю сессию, на момент отчисления у него была академическая задолженность. Однако у молодого человека по-прежнему есть право на восстановление. Отчисление — стандартная дисциплинарная мера, студент может обратиться в университетскую комиссию по урегулированию споров", — подчеркнула проректор.

По словам Ирины Кукса, в БФУ имени Канта учатся шесть участников недавних протестных митингов, однако никто не ставит вопрос об их отчислении. "Это возможно, только если студент грубо нарушил закон. Например, в марте после проверки всех фактов из университета был отчислен член неонацистской группы", — добавила проректор.

Староста юридического института БФУ Виктор Им рассказал Клопс.Ru, что Олег Алексеев не проявлял активности в студенческой жизни.