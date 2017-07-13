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В БФУ им. Канта объяснили причины отчисления студента — участника незаконной акции 12 июня

Автор: Татьяна Коблова
12 июля 201719:29
  3652 10
Архив Клопс.Ru
В понедельник, 10 июля, из БФУ имени Канта отчислен студент юридического факультета Олег Алексеев. Об этом Клопс.Ru сообщил сам Алексеев. 
 
По мнению экс-студента, его отчислили за подготовку митинга 12 июня. "Во вторник меня ознакомили с приказом, подписанным ректором Андреем Клемешевым. В документе говорилось, что я отчислен "в связи с противоправным поведением и  проявлением неуважения к закону и суду в публичном пространстве". Мне объяснили, что недовольство ректората вызвал пост на странице "ВКонтакте", где я назвал действия судьи "наглым игнором", — пояснил Олег Алексеев.
 
Как утверждает Алексеев, он действительно подавал в мэрию заявление о проведении акции протеста и рассказывал в соцсетях о проблемах, которые в связи с этим возникли.
 
"Я просил дать возможность провести шествие по Ленинскому проспекту, однако городская администрация предложила перенести акцию в парк "Южный". Я отказался. 12 июня, когда я шёл по Ленинскому проспекту с флагом России в руках, меня задержали полицейские. Суд назначен конец июля", — пояснил Алексеев. 
 
В БФУ им. И. Канта отрицают, что студент был отчислен в связи с его политической активностью. Как пояснила Клопс.Ru проректор вуза Ирина Кукса, в университете учатся студенты разных политических взглядов, и никто не запрещает их выражать. 
 
"Политической подоплёки в отчислении Олега Алексеева  нет. Причиной стала совокупность обстоятельств, в том числе нарушения правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ имени Канта, неуважение к закону и суду в публичном пространстве. Кроме того, у Алексеева были проблемы с учёбой и посещаемостью. В БФУ ведётся электронный учёт занятий по физкультуре, которую Алексеев систематически пропускал с декабря 2016 года по май 2017. Он нашёл человека, который за деньги проставил ему дополнительные часы", — пояснила Ирина Кукса.
 
По словам Алексеева, он действительно заплатил за услугу, но не считает подобное взяткой. "Я не могу три раза в неделю ходить на этот предмет", — заявил Олег Алексеев.
 
Как отметили Ирина Кукса, у студента и раньше были проблемы с учёбой. "Весной 2016 года он был отчислен за неуспеваемость и восстановился в сентябре. Несмотря на заявления Алексеева о том, что он успешно сдал летнюю сессию, на момент отчисления у него была академическая задолженность. Однако у молодого человека по-прежнему есть право на восстановление. Отчисление  — стандартная дисциплинарная мера, студент может обратиться в университетскую комиссию по урегулированию споров", — подчеркнула проректор.
 
По словам Ирины Кукса, в БФУ имени Канта учатся шесть участников недавних протестных митингов, однако никто не ставит вопрос об их отчислении. "Это возможно, только если студент грубо нарушил закон. Например, в марте после проверки всех фактов из университета был отчислен  член неонацистской группы", — добавила проректор. 
 
Староста юридического института БФУ Виктор Им рассказал Клопс.Ru, что Олег Алексеев не проявлял активности в студенческой жизни. 
 
На минувшей неделе Ленинградский районный суд рассмотрел десять административных дел по статье 20.2 ч. 5 КоАП ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Семерых участков несанкционированной акции, состоявшейся 12 июня на Ленинском проспекте в Калининграде, оштрафовали на 10 тыс. рублей. В тот день сотрудники полиции задержали 45 её участников.
 

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10 комментариев Правила комментирования

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cajewa 1
cajewa 1 #
12 июля 201720:23
Ой назвать наш суд - наглым игнором,это все равно что назвать Чикатило мелким шалуном.Уж про гниль наших судов только ленивый не знает.Даже по телеку об этом открыто говорят,даже на Путинских каналах.Клемешева на мыло.Прогнуться хотел под режим видать,что бы ему зарплатку подняли.В Страсбург писать надо,что бы под зад метелкой  этого старпера клемешева  выгнали.
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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
12 июля 201720:33
Надо же, подлец физкультуру пропускал! Явный криминал!  Хорошо хоть на пение и рисование ходил , а то бы вообще расстреляли на месте... Клемешев красава ! Прогиб в ЕР зачтён!
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
12 июля 201720:33
Ну так сам студентик виноват, нормальные люди гуляли и отдыхали культурно, как в цивилизованном обществе (85 % населения РФ) эти 2 % вечно ..... решили всем испортить празник, ну и как следствие ....
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CatCar
CatCar #
12 июля 201720:51
студент нарушил сознательно закон
тем более учась на юрфаке - это нонсенс
он так ненавидит коррупцию, что кушать не может... ага...
скорее ему не дают покоя гранты им. навального
хочет засветится в неравной борьбе и отщипнуть от этого пирога

молодец Клемешев, что не побоялся нашей областной либеральной фауны и выпер этого хероя
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strategggg
ковалев Юрий #
12 июля 201721:30
Вы батенька из энтих,.....прихлебателей.Студент прав.
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CatCar
CatCar #
12 июля 201721:54
и в чем же он прав, батенька из либеральной своры?
тем что вывел людей на несогласованный митинг?
вы уж фактами себя понятно, по своей привычке, не утруждаете
но тут косяк явный и голословие с балабольством вам не поможет
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Наиглубочайшеуважаемый
Наиглубочайшеуважаемый #
12 июля 201722:30
Это была принципиальная провокация, 12 июня, когда будет праздник , он решил пройтись по Ленинскому? Провокация чистой воды! Правильно сделали что отчислили такого юриста, который нарушает закон, а не соблюдает его.
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CatCar
CatCar #
12 июля 201722:41
однозначно
но студень не просчитал последствий
ждал славы и популярности, а получил волчий билет
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cajewa 1
cajewa 1 #
12 июля 201721:34
Рудников же писал про этого Клемешева в "НК"-погуглить можно.Что он связан с криминалом и нечистыми на руку власть имущими и имеет с ними доли в различных предприятиях.
Так что за личиной простодушного батаника интеллигента скрывается холодный и расчетливый,меркантильный сноб,который не перед чем не остановится что бы набить себе карман.
А за данной действие Иудушка может земельку под бизнес получит от Едра,или кредиты льготные,или еще какие преференции-кто знает.А студентишка просто наивный козел отпущения в грязных закулисных играх лживой,циничной профессуры.

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Кёнигсград
Кёнигсград #
12 июля 201723:47
У подонков всё схвачено.Кого нужно обвиним,в грязном белье пороемся,по родственникам пройдёмся,лишь бы удержаться у власти.Как всегда,стабильность.
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