УМВД: в несогласованной акции на Ленинском проспекте участвовали 400 человек, 45 задержаны
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
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В понедельник, 12 июня, около 400 человек приняли участие в несогласованной публичной акции на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.
За нарушения общественного порядка сотрудники полиции задержали 45 человек. Их доставили в органы внутренних дел для разбирательства и после составления протоколов отпустили домой. "Материалы будут направлены в суд, который определит меру наказания", — добавили в пресс-службе.
По словам депутата облдумы Михаила Чесалина, который также присутствовал 12 июня на Ленинском проспекте, накануне организаторы пытались получить разрешение на проведение митинга против коррупции, однако мэрия отказала в этом. Тогда решено было ограничиться прогулкой по проспекту.
"Я вышел прогуляться и поддержать идею борьбы с коррупцией. Ничего противозаконного в этом нет", — отметил Чесалин. Как рассказал депутат Клопс.Ru, полиция задерживала людей, которые не несли плакатов, не выкрикивали лозунгов и не носили запрещённой символики.
По информации Клопс.Ru, участников акции задержали по ст. 20.2. КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Также полиция приводит общую статистику по празднованию Дня России. По официальным данным, в различных массовых мероприятиях на территории города приняли участие 45 000 человек. Их безопасность обеспечивали сотрудники региональной полиции, Росгвардии, представители казачества и студенческого отряда правопорядка.
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