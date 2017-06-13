УМВД: в несогласованной акции на Ленинском проспекте участвовали 400 человек, 45 задержаны

В понедельник, 12 июня, около 400 человек приняли участие в несогласованной публичной акции на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.



За нарушения общественного порядка сотрудники полиции задержали 45 человек. Их доставили в органы внутренних дел для разбирательства и после составления протоколов отпустили домой. "Материалы будут направлены в суд, который определит меру наказания", — добавили в пресс-службе.

По словам депутата облдумы Михаила Чесалина, который также присутствовал 12 июня на Ленинском проспекте, накануне организаторы пытались получить разрешение на проведение митинга против коррупции, однако мэрия отказала в этом. Тогда решено было ограничиться прогулкой по проспекту.

"Я вышел прогуляться и поддержать идею борьбы с коррупцией. Ничего противозаконного в этом нет", — отметил Чесалин. Как рассказал депутат Клопс.Ru, полиция задерживала людей, которые не несли плакатов, не выкрикивали лозунгов и не носили запрещённой символики.