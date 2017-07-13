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Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня

14:46
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Архив Клопс.Ru
Студенческий омбудсмен обратился в Минобрнауки России с требованием проверить законность отчисления студента Олега Алексеева из Балтийского федерального университета им. Канта. Об этом сообщает уполномоченный по правам учащихся Артём Хромов.

"Сомнение вызывает нарушение порядка применения мер дисциплинарного взыскания, который утверждён приказом Минобрнауки России №185 от 15 марта 2013 г. В выписке из приказа об отчислении Олега Алексеева за 10 июля формулировка причин его отчисления очень расплывчатая и имеет широкую трактовку. По словам студента, ему не пояснили эти причины", — сообщили в аппарате уполномоченного по правам студентов.

Также при выборе мер взыскания администрация должна учитывать мнение совета студентов (по ст. 43 ФЗ "Об образовании в РФ"). Однако, по словам Хромова, Алексеева не знакомили с решением совета обучающихся вуза. Без этого наказать студента не могут.

"Нарушение этой процедуры влечёт за собой невозможность применения мер дисциплинарного взыскания", — пояснил омбудсмен. 

10 июля из БФУ имени Канта отчислили студента юридического факультета Олега Алексеева. По мнению юноши, это произошло из-за его участия в подготовке митинга 12 июня. В БФУ им. И. Канта отрицают, что это связано с его политической активностью. Причиной называют совокупность обстоятельств, в том числе нарушения правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ имени Канта, неуважение к закону и суду в публичном пространстве. Кроме того, у Алексеева были проблемы с учёбой и посещаемостью.

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CatCar
CatCar #
15:11
начинаются претензии к процедурным вопросам
по сути претензий нет
бывший студенческий профком решился сказать Клемешеву - я тут власть
явное свидетельство того, что определенные личности мальчика ведут на убой под маркой борца с режЫмом
и если юноша этого еще не понял, то я ему не завидую
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