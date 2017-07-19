Против поджигателя рынка в Черняховске возбудили уголовное дело

Следователи отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка "Поле чудес" 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД."Данное происшествие имело в Черняховске большой общественный резонанс, так как, во-первых, рынок находится в центре города, а во-вторых, люди, которые там работали, потеряли средства к существованию, — сообщил начальник ОМВД России по Черняховскому району Сергей Грицык. — Все силы отдела внутренних дел были брошены на раскрытие данного преступления, сформированы дополнительные оперативные группы из числа сотрудников уголовного розыска. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили свидетелей происшествия, задержали 20-летнего подозреваемого и собрали доказательства его причастности к поджогу".Подозреваемый признал свою вину и раскаялся. По статье 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путём поджога") ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сумма ущерба, причинённого предпринимателям, устанавливается.