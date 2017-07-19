Против поджигателя рынка в Черняховске возбудили уголовное дело

Следователи отдела МВД России по Черняховскому району возбудили уголовное дело по факту поджога вещевого рынка "Поле чудес" 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"Данное происшествие имело в Черняховске большой общественный резонанс, так как, во-первых, рынок находится в центре города, а во-вторых, люди, которые там работали, потеряли средства к существованию, — сообщил начальник ОМВД России по Черняховскому району Сергей Грицык. — Все силы отдела внутренних дел были брошены на раскрытие данного преступления, сформированы дополнительные оперативные группы из числа сотрудников уголовного розыска. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили свидетелей происшествия, задержали 20-летнего подозреваемого и собрали доказательства его причастности к поджогу".
Подозреваемый признал свою вину и раскаялся. По статье 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путём поджога") ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сумма ущерба, причинённого предпринимателям, устанавливается.
17 июля 2017 года на ул. Садовой в Черняховске сгорел местный вещевой
рынок. Территория принадлежит калининградскому бизнесмену, который купил её у властей четыре года назад. В результате пожара полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. 18 июля власти Черняховска провели встреч
у с пострадавшими. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали
20-летнего подозреваемого. Он заявил, что обиделся на сторожа и поджёг рынок.
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