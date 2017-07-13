СК: в деле 45-летнего калининградца, совращавшего девочек во "ВКонтакте", появился новый эпизод

В Калининграде к уголовному делу 45-летнего мужчины, развращавшего детей в интернете, добавился новый эпизод. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Также стали известны подробности о жертвах обвиняемого. Житель города находил на сайте "ВКонтакте" маленьких девочек и вступал с ними в интимную переписку. Во время разговора он присылал собеседницам непристойные сообщения и снимки мужских половых органов. При этом калининградец знал, что общается с детьми. Так, с сентября 2015 года по март 2017 он переписывался с 10-летней школьницей из Нижегородской области, а с февраля 2016 года — с одиннадцатилетней девочкой из Сыктывкара.
Следователи возбудили уголовное дело
по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Подозреваемого взяли под стражу
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Обновлено от 12:55
"Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Калининградской области, поскольку имеются сведения о том, что это не единичные случаи. Потерпевшими от действий обвиняемого могут быть несколько девочек из разных городов России", — пояснила старший помощник главы управления Наталья Гацко.
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