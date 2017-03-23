45-летний калининградец совращал в интернете двух 11-летних школьниц

В четверг, 23 марта, в Калининграде задержали 45-летнего калининградца, совращавшего школьниц в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина вёл переписку с девочками в популярной социальной сети. Для этого он создал аккаунт с чужим именем. Злоумышленник уговаривал школьниц присылать ему откровенные фото и отправлял им в ответ свои снимки интимного характера.

По предварительным данным, жертвами калининградца стали как минимум две 11-летние школьницы из других регионов России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.