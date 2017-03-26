Суд арестовал калининградца, совращавшего в соцсетях школьниц из других регионов

Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следователей регионального управления СК РФ и арестовал 45-летнего калининградца, обвиняемого в сексуальных связях с малолетними девочками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия в октябре 2016 года мужчина в социальной сети "ВКонтакте" вступил в переписку с двумя малолетними девочками 10 и 12 лет, проживающими в других регионах страны, отправив им в процессе виртуального общения фотоснимки и сообщения на темы сексуального характера. В ходе переписки ему удалось убедить одну из потерпевших прислать ему свои фотографии в обнажённом виде. В силу своего малолетнего возраста потерпевшие не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий, то есть находились в беспомощном состоянии.
При рассмотрении ходатайства об аресте суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может принять меры к уничтожению доказательств по уголовному делу, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Арестованный помещён в следственных изолятор.
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