Источник: 18-летний калининградец, тело которого нашли на ул. Карамзина, покончил с собой

18-летний Андрей С., чьё тело нашли 10 июля в лесополосе на ул. Карамзина, покончил с собой. Об этом Клопс.Ru сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Информация подтверждена результатами судебно-медицинской экспертизы. СУ СК РФ по Калининградской области не комментирует данный факт.
После исчезновения 29 июня мама Андрея С. обратилась в полицию. Она рассказала, что незадолго до исчезновения он вёл себя не совсем адекватно и у них произошёл конфликт. Женщина показала видео, на котором молодой человек прыгал по квартире. По её словам, на видео он снимал себя сам.
29 июня молодой человек вышел из дома
по ул. Л. Шевцовой в 9:00. Две недели его искали полицейские и волонтёры. 10 июля на ул. Карамзина его нашли мёртвым
. По предварительной информации эксперта, давность наступления смерти — пять суток
. Тело обнаружил местный житель
, когда гулял с собакой. По его словам, у молодого человека на шее был ремень от гитары. Самого инструмента при нём не было.
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