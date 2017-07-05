В Калининграде полиция и волонтёры разыскивают пропавшего 18-летнего молодого человека



В Калининграде полиция и волонтёры разыскивают 18-летнего Андрея Слепченко. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД и волонтёры из группы поиска пропавших людей " Мама Люда ".

Молодой человек вышел из дома по ул. Л. Шевцовой 29 июня в 9:00. До настоящего времени его никто не видел и местонахождение Андрея неизвестно.

Приметы: на вид 17 лет, рост около 172 см, среднего телосложения, лицо смуглое, глаза серо-зелёные, волосы чёрные, на пальце руки имеется татуировка синей краской с изображением стрелки.



Был одет в футболку красного цвета, синие шорты, чёрные кроссовки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Слепченко, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(4012) 552-402, 552-421, 02 или к координатору поисковой группы: 8-911-486-44-54 (Александр).