В Калининграде полиция и волонтёры разыскивают пропавшего 18-летнего молодого человека

В Калининграде полиция и волонтёры разыскивают 18-летнего Андрея Слепченко. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД и волонтёры из группы поиска пропавших людей "Мама Люда
".
Молодой человек вышел из дома по ул. Л. Шевцовой 29 июня в 9:00. До настоящего времени его никто не видел и местонахождение Андрея неизвестно.
Приметы: на вид 17 лет, рост около 172 см, среднего телосложения, лицо смуглое, глаза серо-зелёные, волосы чёрные, на пальце руки имеется татуировка синей краской с изображением стрелки.
Был одет в футболку красного цвета, синие шорты, чёрные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Слепченко, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(4012) 552-402, 552-421, 02 или к координатору поисковой группы: 8-911-486-44-54 (Александр).
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.