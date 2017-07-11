Тело 18-летнего калининградца, пропавшего 29 июня, нашёл гулявший с собакой местный житель

Тело 18-летнего Андрея С., пропавшего 29 июня, нашёл на ул. Карамзина гулявший с собакой калининградец. Об этом Клопс.Ru сообщил местный житель Михаил.



В понедельник, 10 июля, около 20:30 мужчина вышел гулять с собакой. Дойдя до поля, он увидел тело.



"У нас за домом небольшое поле и лесок. Я заметил около лавки тело. Узнать его было тяжело. Я опознал, что это тот самый пропавший Андрей С., только по одежде. У нас на каждом подъезде расклеены листовки о его пропаже. Он стоял на коленях около скамейки. На шее висел ремень от гитары, но он не был им задушен. Инструмента при нём не было, я слышал, что молодой человек был музыкантом. Рядом с ним лежал мобильный телефон", — рассказал Михаил.



Мужчина вызвал полицию. На опознание приехал брат погибшего. По словам Михаила, это место на ул. Карамзина проходимое и его могли бы уже давно заметить.

