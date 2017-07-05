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"Увидел дуло перед глазами": в Калининграде судят мужчину, расстрелявшего двоих людей за отказ сходить за водкой

Автор: Ольга Запивалова
13:04
  1007 1
  • На фото тома уголовного дела и вещественные доказательства
На фото тома уголовного дела и вещественные доказательства
Клопс.Ru
В Калининградском областном суде рассматривают уголовное дело в отношении автослесаря, застрелившего двоих знакомых после их отказа сходить за водкой. На судебном заседании побывала корреспондент Клопс.Ru.
 
Уголовное дело в отношении 41-летнего Андрея З. рассматривается при участии присяжных заседателей. Мужчину обвиняют в убийстве двоих человек, угрозе убийством и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Направил пистолет в лицо 

В суде выступил выживший хозяин квартиры, в которой произошла трагедия. Игорь Артемчук, выйдя к трибуне по просьбе судьи, заметно волнуется и старается не смотреть на обвиняемого, который находится в зале за стеклянной перегородкой. Его просят подробно рассказать о том вечере, чтобы составить подробную картину произошедшего. Пострадавший запинается, иногда его голос дрожит. Он отвечает односложно, повторяется.
 
По словам свидетеля, вечером 29 января 2016 года с ним в квартире находились двое друзей, которые жили у него.
 
"Я спал, а около полуночи меня разбудил Толик. Он сказал, что в гости пришёл Андрюха, — говорит пострадавший, кивая в сторону обвиняемого. — Его я знаю около полутора лет. Он принёс чекушку и поставил её на пол. Потом достал деньги и предложил нам сходить за добавкой. Было уже поздно. Я сказал ему, что денег не хватит, и отказался идти в магазин", — рассказал свидетель.
 
По словам пострадавшего, он не видел, что его приятель принёс с собой пистолет, и как он доставал оружие, тоже не заметил.
 
"У меня комната маленькая, Андрей сидел в кресле, я на диване, и Толик тоже. Ещё один наш друг, Илья, встал и захотел выйти из комнаты, как вдруг мы услышали выстрелы. Андрей стрелял, не вставая с кресла. Две пули попали в Илью, он упал на пол. После этого Андрей стал стрелять в Толика. Я закричал от страха. Тогда он встал, сделал шаг в мою сторону и направил пистолет мне в лицо. Я запомнил только дуло у меня перед глазами. Он сказал, что если я кому-то скажу об этом, то он меня убьёт, и ушёл", — вспоминает свидетель.
 

"Почему он меня не убил?!"

По словам Артемчука, всё произошло неожиданно, он даже опомниться не успел. До этого в квартире было всё спокойно. Никто не кричал и не ругался. Между погибшими и стрелявшим вряд ли мог произойти конфликт, пока он спал.
 
"У меня был шок, на полу валялись гильзы, Толик и Илья истекали кровью. Я вызвал скорую, пытался остановить кровотечение. Один был ранен в грудь и живот, у другого прострелена голова. Я удивляюсь: почему он меня не застрелил? Почему он это не сделал?" — говорит свидетель.
 
Медики приняли вызов в 0:38, к моменту их приезда оба мужчины умерли. Окончив опрос Артемчука, государственные обвинители демонстрируют найденные в квартире гильзы и патроны 9 мм. По мнению эксперта, они от самодельного пистолета Макарова.
 
Задержали Андрея З. в машине его матери, которая в этот момент была за рулём. В багажнике лежала картонная коробка с 271 патроном для огнестрельного оружия. По заключению экспертов, патроны такие же, как и найденные в квартире на Мукомольной. Также в машине нашли магазины к пистолетам, самодельные глушители и стволы.
 
Оружие и источник приобретения боеприпасов пока не установили. Мужчина не признал свою вину и отказался от дачи показаний.
 
В последующих заседаниях обвинению ещё предстоит исследовать документы, доказывающие вину подсудимого, и опросить свидетелей преступления. Потерпевшими по делу признаны родственники убитых. У погибшего Анатолия остались семья и малолетний ребёнок, а у Ильи — родной брат.

Двойное убийство на ул. Мукомольной произошло в ночь на 30 января 2016 года. Были застрелены двое нетрезвых мужчин. По словам соседей, в этой квартире часто собирались асоциальные личности. Позже автомобиль Mitsubishi Galant, в котором находился подозреваемый — 40-летний автослесарь, остановили сотрудники полиции. Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело и передали в суд.
 

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podushka
podushka #
13:56
Отрубить ноги и бросить в тайге пусть звери доедают 
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