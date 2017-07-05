В посёлке под Гвардейском сгорел грузовик DAF

Во вторник, 4 июля, в районе посёлка Дальнее Гвардейского городского округа сгорел грузовик DAF, попавший в аварию на на трассе Калининград — Советск. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:13. Огонь полностью уничтожил автомобиль вместе с прицепом на месте ДТП.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-14 и ПСЧ-32 в составе шести человек и двух единиц техники. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.