В посёлке под Гвардейском сгорел грузовик DAF
Во вторник, 4 июля, в районе посёлка Дальнее Гвардейского городского округа сгорел грузовик DAF, попавший в аварию на на трассе Калининград — Советск. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:13. Огонь полностью уничтожил автомобиль вместе с прицепом на месте ДТП.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-14 и ПСЧ-32 в составе шести человек и двух единиц техники. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Ранее Клопс.Ru сообщал, что на трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза
. ДТП случилось в 18 км от пос. Талпаки. Водитель грузовика нарушил дистанцию, отчего песковоз врезался в такой же автомобиль. От удара грузовик съехал на обочину и загорелся.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.