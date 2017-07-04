На трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза, один из них загорелся (видео)

Во вторник, 4 июля, на трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



ДТП произошло в 18 км от пос. Талпаки. Водитель грузовика нарушил дистанцию, отчего песковоз врезался во впередиидущий такой же автомобиль. От удара грузовик съехал на обочину и загорелся.

В аварии никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно прибыли патрульные экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции Черняховского района. Проводится проверка.