На трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза, один из них загорелся (видео)
Кадр видеозаписи пресс-службы УМВД
Во вторник, 4 июля, на трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 18 км от пос. Талпаки. Водитель грузовика нарушил дистанцию, отчего песковоз врезался во впередиидущий такой же автомобиль. От удара грузовик съехал на обочину и загорелся.
В аварии никто не пострадал. На место происшествия незамедлительно прибыли патрульные экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции Черняховского района. Проводится проверка.
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