В Правдинске местный житель выращивал в теплице коноплю вместе с огурцами (фото)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Правдинском районе местный житель выращивал коноплю у себя в теплице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Парник с наркосодержащими растениями стоял во дворе дома 25-летнего задержанного. В теплице вместе с огурцами росло 59 кустов конопли. Полицейские ликвидировали плантацию. Назначена криминалистическая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотиков".
В Гвардейске в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за выращивание конопли
. 24 куста она вырастила в своей теплице. Местной жительнице грозит до двух лет лишения свободы.
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