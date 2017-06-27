Жительница Гвардейска стала фигуранткой уголовного дела за выращивание конопли в парнике

В Гвардейске в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за выращивание конопли. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



С апреля по июнь 2017 года женщина выращивала в теплице коноплю. Парник стоял на придомовой территории. В нём она высадила 24 куста. Местной жительнице грозит до двух лет лишения свободы.

"Прокуратура Гвардейского района проверила соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела по ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества")", — пояснили в ведомстве.