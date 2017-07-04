Opel, попавший в ДТП под Нестеровом, врезался в дерево и съехал в кювет
Opel, попавший в ДТП в пос. Ясная Поляна, сначала врезался в дерево, а потом улетел в кювет. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
"Автомобилист выбрал небезопасный скоростной режим и врезался в дерево. От удара его отнесло в кювет. В аварии пострадали водитель и 28-летний пассажир иномарки", — пояснили в ведомстве.
3 июля в 19:50 на ул. Центральной в ДТП попал
Opel. Местные жители самостоятельно вытащили из машины пострадавших. Пассажир, находившийся в автомобиле, тяжело ранен, а у водителя сломано плечо. На место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчёт.
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