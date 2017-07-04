Opel, попавший в ДТП под Нестеровом, врезался в дерево и съехал в кювет

Opel, попавший в ДТП в пос. Ясная Поляна, сначала врезался в дерево, а потом улетел в кювет. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"Автомобилист выбрал небезопасный скоростной режим и врезался в дерево. От удара его отнесло в кювет. В аварии пострадали водитель и 28-летний пассажир иномарки", — пояснили в ведомстве.

