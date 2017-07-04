Под Нестеровом Opel попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)

В понедельник, 3 июня, в посёлке Ясная Поляна Нестеровского района автомобиль Opel попал в ДТП. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области. Инцидент случился на улице Центральной, в 19:50. Сообщается, что на место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчёт ПСЧ-24 в составе трёх человек и одной единицы техники. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.
По словам свидетелей, в аварии пострадали два человека. На место прибыли скорая помощь и ГИБДД.
"Opel вынесло на встречную полосу в населённом пункте. Местные жители самостоятельно вытащили из машины пострадавших. Пассажир, находящийся в автомобиле, тяжело ранен, а у водителя сломано плечо", — рассказали очевидцы.
В отделе пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать информацию позднее.
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