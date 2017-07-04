Пропавшего девятилетнего мальчика нашли поздно вечером в супермаркете

В понедельник, 3 июля, поздно вечером, пропавшего девятилетнего мальчика Руслана Д. обнаружили в супермаркете. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры ВОО "Поиск пропавших детей S.O.S" Калининград.
Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России. Ребёнок находился в супермаркете "Виктория" на ул. Гайдара около 23:30. Мальчика обнаружили волонтёры и полицейские.
Руслана Д. передали родителям. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу. Установлено, что противоправных действий за время отсутствия с ребёнком не происходило.
"На розыск несовершеннолетнего незамедлительно после поступления сообщения о пропаже был ориентирован весь личный состав УМВД России по Калининграду. Ориентировку с приметами получили все патрульные наряды. Были составлены поисковые группы из сотрудников ПДН, участковых и уголовного розыска. Подключены также волонтёры. В первую очередь были обследованы места массового скопления людей", — отметили в ведомстве.
Несовершеннолетний Руслан Д. (2008 год рождения) пропал в понедельник
, 3 июля. Сообщалось, что он ушёл с ул. Горького, 65 около 14:30. В 22:15 волонтёры организовали сбор добровольцев на поиски Руслана.
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