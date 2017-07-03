В Калининграде пропал девятилетний мальчик, нужна помощь добровольцев для поисков (обновлено)

В Калининграде пропал девятилетний мальчик Руслан Дяк. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры ВОО "Поиск пропавших детей S.O.S" Калининград.

Несовершеннолетний Руслан Дяк (2008 год рождения) пропал в понедельник, 3 июля. Он ушёл с ул. Горького, 65 около 14:30. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 140 см, худощавого телосложения. Мальчик был одет в тёмно-синий спортивный костюм Adidas с серым верхом, штаны, суженные к низу, зелёные кроссовки.

Волонтёры организуют сбор добровольцев на поиски Руслана. Встреча запланирована возле торгового центра "55" по адресу ул. Горького, 55 на внутренней парковке в 22:15. Телефон для связи: 901221 (Илья)