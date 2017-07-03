В Калининграде пропал девятилетний мальчик, нужна помощь добровольцев для поисков (обновлено)
Группа "ВОО "Поиск пропавших детей S.O.S" Калининград" / "ВКонтакте"
В Калининграде пропал девятилетний мальчик Руслан Дяк. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры ВОО "Поиск пропавших детей S.O.S" Калининград.
Несовершеннолетний Руслан Дяк (2008 год рождения) пропал в понедельник, 3 июля. Он ушёл с ул. Горького, 65 около 14:30. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост около 140 см, худощавого телосложения. Мальчик был одет в тёмно-синий спортивный костюм Adidas с серым верхом, штаны, суженные к низу, зелёные кроссовки.
Волонтёры организуют сбор добровольцев на поиски Руслана. Встреча запланирована возле торгового центра "55" по адресу ул. Горького, 55 на внутренней парковке в 22:15. Телефон для связи: 901221 (Илья)
Обновлено от 22:45
В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что заявление от родителей поступило в дежурную часть около 20:00. Ориентировку на приметы несовершеннолетнего получили все патрульные наряды. Сообщается, что представители правоохранительных органов обзвонили все фирмы такси. К розыску подключились участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска.
"Установлено, что мальчика видели в районе рынка около 15:00 на зелёном велосипеде. В настоящий момент поиски несовершеннолетнего продолжаются. Личный состав УМВД России по Калининграду проводит оперативно-розыскные мероприятия", — отметили в пресс-службе.
При обнаружении ребёнка всех просят незамедлительно звонить по номеру 112.
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