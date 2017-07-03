В Ростоке задержан владелец оружия и взрывчатки, готовивший преступления во время саммита G20



Полиция Германии задержала 30-летнего мужчину со взрывчаткой и оружием. Об этом сообщает "Медуза"

Сотрудники правоохранительных органов получили предупреждение из города Ростока. Сообщалось, что один из жителей планирует "серьёзное преступление" во время саммита G20, который пройдёт с 7 по 8 июля. Дома у задержанного обнаружили большое количество холодного оружия и взрывчатых веществ, включая пиротехнику.

"Во время обыска у него нашли метательные ножи, бейсбольные биты, взрывчатые вещества как легального происхождения, так и нелегального. А также кастеты, несколько коробок с химикатами и другие предметы, представляющие потенциальную опасность", — говорится в сообщении.

