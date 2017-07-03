В Ростоке задержан владелец оружия и взрывчатки, готовивший преступления во время саммита G20
Полиция Германии задержала 30-летнего мужчину со взрывчаткой и оружием. Об этом сообщает "Медуза"
.
Сотрудники правоохранительных органов получили предупреждение из города Ростока. Сообщалось, что один из жителей планирует "серьёзное преступление" во время саммита G20, который пройдёт с 7 по 8 июля. Дома у задержанного обнаружили большое количество холодного оружия и взрывчатых веществ, включая пиротехнику.
"Во время обыска у него нашли метательные ножи, бейсбольные биты, взрывчатые вещества как легального происхождения, так и нелегального. А также кастеты, несколько коробок с химикатами и другие предметы, представляющие потенциальную опасность", — говорится в сообщении.
По данным Bild
, мужчина является "леворадикальным экстремистом". Он задержан до 10 июля.
На саммите G20 должны встретиться
президент США Дональд Трамп и Владимир Путин. Главы государств намерены обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.
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