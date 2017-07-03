Источник: Женщина, погибшая на ул. Невского, жила на другом конце города
На фото дом на ул. Невского, 34
Скриншот Google Maps
Женщина, погибшая 3 июля после падения на ул. Невского, жила на другом конце города. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
"Утром женщина сказала матери, что у неё алкогольная депрессия и она готова пройти лечение. После этого она ушла. Её одежду нашли между четвёртым и пятым этажами в доме на ул. Невского. Предположительно, женщина упала с пятого этажа",
— рассказал собеседник.
В понедельник, 3 июля, в 14:30 на ул. Невского обнаружили тело
46-летней женщины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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