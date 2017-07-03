Источник: Женщина, погибшая на ул. Невского, жила на другом конце города

Женщина, погибшая 3 июля после падения на ул. Невского, жила на другом конце города. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.



"Утром женщина сказала матери, что у неё алкогольная депрессия и она готова пройти лечение. После этого она ушла. Её одежду нашли между четвёртым и пятым этажами в доме на ул. Невского. Предположительно, женщина упала с пятого этажа",

— рассказал собеседник.

