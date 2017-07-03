На ул. Невского обнаружили тело женщины

В понедельник, 3 июля, в 14:30 на ул. Невского, 34, обнаружили тело женщины. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.



На месте происшествия работает следователь. Погибшая — 46-летняя местная жительница.



"В ходе осмотра выяснилось, что у женщины травмы, характерные для падения с высоты. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти", — пояснили в ведомстве.