На ул. Невского обнаружили тело женщины
Фото: сообщество "ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [18+]" / "ВКонтакте"
В понедельник, 3 июля, в 14:30 на ул. Невского, 34, обнаружили тело женщины. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
На месте происшествия работает следователь. Погибшая — 46-летняя местная жительница.
"В ходе осмотра выяснилось, что у женщины травмы, характерные для падения с высоты. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти", — пояснили в ведомстве.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.