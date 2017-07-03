Мужчина, стрелявший из боевого пистолета в Светлогорске, пойдёт под суд

Мужчина, стрелявший из боевого пистолета около магазина в Светлогорске, пойдёт под суд. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.



Расследование уголовного дела по ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 221 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов") и ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ) завершено.



"Орудие совершения преступления — пистолет конструкции Токарева — обвиняемый купил в декабре 2016 года и хранил у себя по месту жительства до совершения преступления. Кроме того, в ходе следственных действий у обвиняемого обнаружены и изъяты пригодный для стрельбы пистолет, изготовленный самодельным способом с использованием основных частей пистолета Borchardt-Luger, 32 патрона к пистолету Токарева калибра 7,62 мм и два заряда взрывчатого вещества, извлечённых из ручной противотанковой гранаты РПГ-40", — пояснили в ведомстве.

