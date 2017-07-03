Литва обвинила ещё двоих россиян по делу о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году

В понедельник, 3 июля, генпрокуратура Литвы передала окружному суду Вильнюса дела ещё двух россиян, которых обвиняют в военных преступлениях, совершённых 13 января 1991 года в Вильнюсе. Об этом сообщает РБК
.
Их обвиняют по нескольким статьям УК Литвы. Имена и фамилии россиян не называют.
"По данным прокуратуры, с 2010 года действует правовая возможность проводить досудебные расследования в отношении преступлений против человечности и военных преступлений без присутствия обвиняемых", — пояснили в ведомстве.
Слушания по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве начались в январе 2016 года. По делу о событиях в Вильнюсе проходят 23 подозреваемых: 21 гражданин России и двое граждан Белоруссии.
Во время событий 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса, где в ходе столкновений военных и протестующих около телецентра погибли 14 человек. Более 600 получили ранения.
Среди обвиняемых оказался и калининградский офицер Юрий Мель
. В марте 2014 года вильнюсский суд арестовал его. В октябре 2016 года Вильнюсский окружной суд решил допросить
бывшего президента СССР Михаила Горбачёва как свидетеля по делу. В Литве осудили на пожизненное заключение рижского омоновца Константина Михайлова. К 12 годам заключения
приговорили россиянина Владимира Разводова.
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