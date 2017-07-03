Литва обвинила ещё двоих россиян по делу о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году



В понедельник, 3 июля, генпрокуратура Литвы передала окружному суду Вильнюса дела ещё двух россиян, которых обвиняют в военных преступлениях, совершённых 13 января 1991 года в Вильнюсе. Об этом сообщает РБК

Их обвиняют по нескольким статьям УК Литвы. Имена и фамилии россиян не называют.



"По данным прокуратуры, с 2010 года действует правовая возможность проводить досудебные расследования в отношении преступлений против человечности и военных преступлений без присутствия обвиняемых", — пояснили в ведомстве.



Слушания по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве начались в январе 2016 года. По делу о событиях в Вильнюсе проходят 23 подозреваемых: 21 гражданин России и двое граждан Белоруссии.

