При пожаре на ул. Красной погибла пенсионерка

При пожаре на ул. Красной 2 июля погибла пенсионерка. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.



"В 8:20 в следственный отдел поступило сообщение, что при тушении пожара обнаружено тело женщины. В ходе проверки следов криминального характера на теле не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти", — пояснили в ведомстве.



По предварительным данным 82-летняя женщина отравилась продуктами горения. Причиной пожара стало курение в постели.