При пожаре на ул. Красной погибла пенсионерка
При пожаре на ул. Красной 2 июля погибла пенсионерка. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.
"В 8:20 в следственный отдел поступило сообщение, что при тушении пожара обнаружено тело женщины. В ходе проверки следов криминального характера на теле не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти", — пояснили в ведомстве.
По предварительным данным 82-летняя женщина отравилась продуктами горения. Причиной пожара стало курение в постели.
Пожар произошёл
на ул. Красной в 8:00. На первом этаже в однокомнатной квартире загорелись диван и постельные принадлежности.
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