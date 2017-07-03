В Калининграде при пожаре в жилом доме пострадал человек

В воскресенье, 2 июля, в Калининграде на улице Красной вспыхнул пожар в трёхэтажном кирпичном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8:00. На первом этаже в однокомнатной квартире загорелся диван и постельные принадлежности.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-5 и СПСЧ в составе восьми человек", — говорится в сообщении.

На место ЧС приехали две пожарные машины. В результате возгорания пострадал один человек, отметили в ведомстве.