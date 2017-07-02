Разыскиваемая в Калининградской области 15-летняя девушка вернулась домой

Разыскиваемая в Калининградской области 15-летняя девушка Дарья К. из в посёлка Малое Васильково Гурьевского района вернулась домой. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Несовершеннолетняя вернулась к родителям в воскресенье, 2 июля, около 14:00. В настоящее время полицейские проводят профилактическую работу, устанавливают обстоятельства случившегося. В ведомстве отмечают, что противоправных действий в отношении школьницы за время ее отсутствия совершено не было.
"При поступлении заявления от родителей на розыск несовершеннолетней был незамедлительно ориентирован весь личный состав полиции, приметы разыскиваемой получили все патрульные наряды. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отрабатывали возможные контакты школьницы, опрашивали её друзей и знакомых. Были созданы поисковые группы из сотрудников ОМВД России по Гурьевскому району, которые приступили к обследованию территории", — говорится в сообщении управления МВД.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 2 июля, Дарья К. ушла из дома
, расположенного на улице Юбилейной в посёлке Малое Васильково Гурьевского района. Родители пропавшей девушки обратились в полицию.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.