В Калининградской области разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку (фото)

В Калининградской области разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку Дарью К. (2001 год рождения). Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ночь на воскресенье, 2 июля, девушка ушла из дома, расположенного на улице Юбилейной в посёлке Малое Васильково Гурьевского района. До настоящего момента её местонахождения неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид девушке 17 лет, рост 180 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы средней длины, крашеные в чёрный цвет с зелёными кончиками, серые глаза. Девушка была одета в тонкий приталенный серо-бежевый пуховик, узкие чёрные брюки, чёрно-зелёные кроссовки. При себе имеет маленький рюкзак в горошек серо-жёлто-белого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дарьи К., просят сообщать в дежурную часть ОМВД России по Гурьевскому району. Связаться с полицейскими можно по телефону: 8 (40151) 3-07-69, 8 (4012) 552-604, 02.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области