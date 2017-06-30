Старики штурмовали суд: начался процесс по делу мошенницы, обманувшей 88 пенсионеров

В Ленинградском районном суде началось рассмотрение дела мошенницы, обманувшей 88 стариков. Об этом Клопс.Ru рассказала государственный обвинитель, помощник прокурора Ленинградского района Евгения Ковалёва.



Обвиняемая 32-летняя местная жительница полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств. Для этого надо получить согласие всех потерпевших. Его дали 87 обманутых пенсионеров. Одна из пострадавших женщин не является в суд, не отвечает на телефонные звонки и категорически отказывается подписать такое согласие. Она считает, что это поможет мошеннице получить минимальное наказание.



"В пятницу, 30 июня, на заседание пришли 16 потерпевших — это пенсионеры возраста от 77 до 90 лет. Пожилые, больные люди, инвалиды, им тяжело ходить, а большинство из них не очень понимает, что происходит. Они буквально "штурмовали" суд, требуя вернуть им деньги. Все хотят, чтобы процесс шёл быстрее. Но из-за одного отказа нам пришлось выйти в общий порядок. Предстоит тщательно изучить материалы в 25 томах уголовного дела, вызывать в процесс и опрашивать всех потерпевших и свидетелей", — пояснила Ковалёва.



Очередное судебное заседание отложили, поскольку для подготовки к общему процессу сторонам требуется время. Когда будет вынесен приговор мошеннице, с учётом новых обстоятельств, неизвестно.



Все потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании похищенных денег. В рамках уголовного дела эти иски должны быть рассмотрены и удовлетворены в заявленных объёмах.