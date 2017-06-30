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Старики штурмовали суд: начался процесс по делу мошенницы, обманувшей 88 пенсионеров

Автор: Ольга Запивалова
17:57
  1771 0
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Ленинградском районном суде началось рассмотрение дела мошенницы, обманувшей 88 стариков. Об этом Клопс.Ru рассказала государственный обвинитель, помощник прокурора Ленинградского района Евгения Ковалёва.
 
Обвиняемая 32-летняя местная жительница полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств. Для этого надо получить согласие всех потерпевших. Его дали 87 обманутых пенсионеров. Одна из пострадавших женщин не является в суд, не отвечает на телефонные звонки и категорически отказывается подписать такое согласие. Она считает, что это поможет мошеннице получить минимальное наказание.
 
"В пятницу, 30 июня, на заседание пришли 16 потерпевших — это пенсионеры возраста от 77 до 90 лет. Пожилые, больные люди, инвалиды, им тяжело ходить, а большинство из них не очень понимает, что происходит. Они буквально "штурмовали" суд, требуя вернуть им деньги. Все хотят, чтобы процесс шёл быстрее. Но из-за одного отказа нам пришлось выйти в общий порядок. Предстоит тщательно изучить материалы в 25 томах уголовного дела, вызывать в процесс и опрашивать всех потерпевших и свидетелей", — пояснила Ковалёва.
 
Очередное судебное заседание отложили, поскольку для подготовки к общему процессу сторонам требуется время. Когда будет вынесен приговор мошеннице, с учётом новых обстоятельств, неизвестно.
 
Все потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании похищенных денег. В рамках уголовного дела эти иски должны быть рассмотрены и удовлетворены в заявленных объёмах.

31-летнюю мошенницу, которая представлялась соседкой и выманивала деньги у пенсионеров, первый раз задержали в мае 2016 года. Она заходила в квартиры к пожилым людям и просила деньги в долг под различными предлогами. Когда хозяева квартир теряли на какое-то время бдительность, гостья забирала деньги и ценности. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), суд оставил обвиняемую на свободе под подпиской о невыезде. Скрываясь от полиции, она переезжала из квартиры в квартиру, задержать её удалось в феврале 2017 года у подруги: мошенница пряталась в шкафу.
 

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