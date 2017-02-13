В Калининграде мошенница, обманывавшая пенсионеров, спряталась от полиции в шкафу

Калининградская полиция задержала находящуюся под следствием мошенницу, которая пряталась от стражей порядка в шкафу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Как удалось установить, 32-летняя женщина продолжала заниматься противоправной деятельностью, выманивая деньги у пенсионеров, вплоть до своего ареста. Скрываясь от полиции, она постоянно переезжала из квартиры в квартиру. Задержать её удалось у подруги: мошенница пряталась в шкафу.
3 февраля калининградка обманным путём получила 100 тыс. рублей у пенсионерки, проживающей на Московском проспекте. Представившись соседкой, мошенница выпросила взаймы 10 тыс. рублей. В настоящий момент она арестована и помещена в следственный изолятор на 2 месяца. Её предъявлено обвинение в 11 эпизодах хищения чужого имущества обманным путём. Также полиция подозревает её в ещё 39 делах.
Как сообщалось ранее, калининградка выманивала
деньги у пожилых людей, представляясь врачом или соседкой. Полиция уже ходатайствовала
об её аресте, однако суд избрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде, так как на содержании злоумышленницы находился малолетний ребёнок.
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