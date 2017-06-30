В ФСБ назвали причину массового досмотра автомобилей на Ленпроспекте (видео)

В ФСБ назвали причину массового досмотра автомобилей на Ленпроспекте
Клопс.Ru
Досмотры сотрудниками ОМОН на Ленинском проспекте 28 июня проводились в рамках рейда, направленного на противодействие террористической и экстремистской деятельности. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калининградской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Калининградской области и полицией проведён комплекс совместных проверочных мероприятий. Рейд направлен на розыск лиц, причастных к террористическим или экстремистским организациям. А также людей, возможно причастных к преступлениям различной тяжести, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Искали и незаконных мигрантов", — пояснили в ведомстве.
В ходе рейда сотрудники УФСБ досматривали автомобили, рейсовые и маршрутные автобусы и их пассажиров. Всего проверили 700 транспортных средств и 1 200 местных жителей.
Девять иностранцев привлечены органами полиции к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Задержан житель региона, который использовал поддельные документы. Лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, не выявлено. Такие внезапные рейды будут проводиться регулярно.
Вечером 28 июня на Ленинском проспекте в Калининграде сотрудники ОМОН провели досмотр автомобилей. Их проверяли сотрудники ГИБДД и ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли дороги возле ТЦ "Плаза" в сторону площади Победы.
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