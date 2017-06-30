В ФСБ назвали причину массового досмотра автомобилей на Ленпроспекте (видео)

Досмотры сотрудниками ОМОН на Ленинском проспекте 28 июня проводились в рамках рейда, направленного на противодействие террористической и экстремистской деятельности. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по Калининградской области.



"Сотрудниками УФСБ России по Калининградской области и полицией проведён комплекс совместных проверочных мероприятий. Рейд направлен на розыск лиц, причастных к террористическим или экстремистским организациям. А также людей, возможно причастных к преступлениям различной тяжести, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Искали и незаконных мигрантов", — пояснили в ведомстве.



В ходе рейда сотрудники УФСБ досматривали автомобили, рейсовые и маршрутные автобусы и их пассажиров. Всего проверили 700 транспортных средств и 1 200 местных жителей.

