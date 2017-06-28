Очевидцы: на Ленпроспекте сотрудники ОМОН досматривают автомобили (фото)

Вечером в среду, 28 июня, на Ленинском проспекте в Калининграде сотрудники ОМОН проводят досмотр автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

По информации свидетелей, автомобили досматривали сотрудники ГИБДД и ОМОН. На месте также присутствовали полицейские.

Автомобилисты пишут о перекрытии дороги возле ТЦ "Плаза" в сторону площади Победы. Сообщается о проведении операции "Стоп-контроль". "Останавливают в основном чёрные машины", – рассказала одна из очевидцев. В пресс-службе УМВД России по Калининградской области сообщили, что прокомментируют информацию позже.

Из-за досмотра на Ленпроспекте образовалась пробка. Скорость потока транспорта не превышает 5 км/ч.