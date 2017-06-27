В Калининграде школу №26 эвакуировали из-за сообщения о заминировании

Во вторник, 27 июня, в Калининграде неизвестный сообщил о заминировании школы №26. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На место прибыли медики и полицейские. Обследовав территорию, правоохранители не обнаружили взрывных устройств. Звонок был ложным.