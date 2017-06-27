В Калининграде школу №26 эвакуировали из-за сообщения о заминировании
Во вторник, 27 июня, в Калининграде неизвестный сообщил о заминировании школы №26. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
На место прибыли медики и полицейские. Обследовав территорию, правоохранители не обнаружили взрывных устройств. Звонок был ложным.
Очевидцы сообщают, что из школы эвакуировали учащихся, у которых был выпускной. В этом году выпускные вечера у калининградских школьников проходят
27 июня.
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