В Калининграде перенесли дату школьных выпускных
В Калининграде в 2017 году изменили дату выпускных вечеров. Об этом сообщают в региональном министерстве образования.
Этим летом выпускные вечера для одиннадцатиклассников школ региона состоятся 27 июня. Причиной для переноса выпускных с 23 на 27 июня стало то, что результаты ЕГЭ по русскому языку объявят лишь 26 июня.
"Обращаем дополнительное внимание, что в единый день выпускных вечеров будет обеспечена работа всех служб для обеспечения безопасности детей. На данный момент все образовательные организации, выпускники и родители проинформированы об изменении даты", — заявила врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенева.
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