В Калининграде перенесли дату школьных выпускных

В Калининграде в 2017 году изменили дату выпускных вечеров. Об этом сообщают в региональном министерстве образования.

Этим летом выпускные вечера для одиннадцатиклассников школ региона состоятся 27 июня. Причиной для переноса выпускных с 23 на 27 июня стало то, что результаты ЕГЭ по русскому языку объявят лишь 26 июня.



"Обращаем дополнительное внимание, что в единый день выпускных вечеров будет обеспечена работа всех служб для обеспечения безопасности детей. На данный момент все образовательные организации, выпускники и родители проинформированы об изменении даты", — заявила врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенева.