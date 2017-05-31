В Калининграде подсчитали, во сколько обойдётся школьный выпускной бал

В среднем банкет в честь окончания школы обойдётся родителям выпускников в 800–1500 рублей на человека. Еженедельник "Страна Калининград"
опросил горожан о том, как и где они собираются отметить выпускной бал.
"Аттестат по традиции будем получать в драматическом театре, потом поедем в ресторан, — цитирует издание выпускницу лицея №49. — На море не поедем, ресторан у реки, так что встретим рассвет там".
"Мы решили отмечать в школе. Праздничная программа будет весёлой, и это главное!" — поделилась Лена из школы №29.
Сейчас праздник прощания со школой обходится в Калининграде где-то в 10–20 тысяч рублей: сюда входят выпускные альбомы, ленты, подарки для педагогов, банкет, букеты и т.д.
Платья стоят от 4 000 рублей, комплект с туфлями может доходить до 20 тысяч рублей. Костюм и обувь для юношей обойдутся в 7–15 тысяч рублей.
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