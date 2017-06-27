Против водителя троллейбуса, насмерть сбившего пенсионерку на Ленинском проспекте, возбудили уголовное дело

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело против женщины-водителя троллейбуса, насмерть сбившей пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



За рулём была 42-летняя женщина. 85-летняя пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет. Троллейбус сбил её.



"По результатам целого комплекса следственных действий, автотехнической и других экспертиз следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека")", — пояснили в пресс-службе.

