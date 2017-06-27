Против водителя троллейбуса, насмерть сбившего пенсионерку на Ленинском проспекте, возбудили уголовное дело
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело против женщины-водителя троллейбуса, насмерть сбившей пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За рулём была 42-летняя женщина. 85-летняя пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет. Троллейбус сбил её.
"По результатам целого комплекса следственных действий, автотехнической и других экспертиз следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека")", — пояснили в пресс-службе.
26 октября на Ленинском проспекте водитель троллейбуса сбила пенсионерку
. За рулём была стажёрка. Увидев, что троллейбус завершает манёвр, все успели остановиться и вернулись на тротуар, а вот пенсионерка вышла на дорогу и ударилась головой о боковой фонарь троллейбуса, после чего упала и получила ещё один удар о бордюр. От полученных травм она умерла в больнице
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.