В Калининграде скончалась женщина, которую сбил троллейбус на Ленинском проспекте (видео)

В Калининграде скончалась пожилая женщина, которую в конце октября на Ленинском проспекте сбил троллейбус. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе регионального управления МВД, пенсионерка умерла спустя 20 дней после аварии. Там отметили, что по факту случившегося проведена проверка, материалы дела переданы в следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, инцидент Напомним, инцидент произошёл на пешеходном переходе. Кадры случившегося позднее были опубликованы в группе "Безопасный город" в соцсети "ВКонтакте". На записях видно, что женщина, увидев зелёный сигнал светофора, вышла на проезжую часть вместе с двумя пешеходами.



Увидев, что троллейбус завершает маневр, все успели остановиться и вернулись на тротуар, а вот пенсионерка вышла на дорогу и ударилась головой о боковой фонарь троллейбуса, после чего упала и получила ещё один удар о бордюр.