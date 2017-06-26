Пропавшую в Калининграде 13-летнюю школьницу нашли у подруги

В понедельник, 26 июня, полиция нашла 13-летнюю калининградскую школьницу, которая пропала в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Девочку обнаружили живой и здоровой. Она находилась у подруги. За время отсутствия противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось. Со школьницей провели профилактическую беседу.