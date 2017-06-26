Пропавшую в Калининграде 13-летнюю школьницу нашли у подруги
В понедельник, 26 июня, полиция нашла 13-летнюю калининградскую школьницу, которая пропала в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Девочку обнаружили живой и здоровой. Она находилась у подруги. За время отсутствия противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось. Со школьницей провели профилактическую беседу.
Анна Ш. пропала
в воскресенье, 25 июня. Она вышла из дома и не вернулась.
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