В Калининграде объявили в розыск 13-летнюю школьницу, пропавшую в воскресенье (фото)
В Калининграде отдел полиции №3 объявил в розыск 13-летнюю Анну Шаповалову, пропавшую в воскресенье, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Девочка ушла из дома около 12:00. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Если вы располагаете информацией о местонахождении Анны Шаповаловой, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(4012) 552-098, 552-202, 552-203, 02 или 102.
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