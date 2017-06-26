В Калининграде объявили в розыск 13-летнюю школьницу, пропавшую в воскресенье (фото)

В Калининграде отдел полиции №3 объявил в розыск 13-летнюю Анну Шаповалову, пропавшую в воскресенье, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Девочка ушла из дома около 12:00. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области



Если вы располагаете информацией о местонахождении Анны Шаповаловой, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(4012) 552-098, 552-202, 552-203, 02 или 102.

