Пропавший 30-летний калининградец нашёлся живым
В Калининграде нашёлся Кирилл Г., пропавший 21 июня. Об этом сообщают волонтёры из группы поиска пропавших людей "Мама Люда".
В понедельник, 26 июня, мужчина сам вышел на связь. Он позвонил жене.
21 июня волонтёры объявили о розыске
30-летнего Кирилла Г. Последний раз его видели на ул. Юрия Гагарина. Он вышел из дома №45 и не вернулся.
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