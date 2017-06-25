В Калининграде ищут 30-летнего мужчину, пропавшего четыре дня назад

В Калининградской области разыскивают 30-летнего Кирилла Гусева. Об этом сообщают волонтёры из группы поиска пропавших людей "Мама Люда".

Последний раз мужчину видели в среду, 21 июня, на ул. Юрия Гагарина. В 17:15 он вышел из дома № 45. С тех пор о нём ничего не известно.

На вид мужчине 30 лет. Рост 172 см, плотное телосложение, короткие русые волосы, зелёно-голубые глаза. В день пропажи был одет в оранжевую футболку с синими полосками, серые шорты до колена и тёмно-синие сланцы.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (4012) 554-502, 02 или 102 (полиция) или к координаторам поисковой группы: 8-911-486-44-54 (Александр).