В Калининграде ищут 30-летнего мужчину, пропавшего четыре дня назад

В Калининградской области разыскивают 30-летнего Кирилла Гусева. Об этом сообщают волонтёры из группы поиска пропавших людей "Мама Люда".
Последний раз мужчину видели в среду, 21 июня, на ул. Юрия Гагарина. В 17:15 он вышел из дома № 45. С тех пор о нём ничего не известно.
На вид мужчине 30 лет. Рост 172 см, плотное телосложение, короткие русые волосы, зелёно-голубые глаза. В день пропажи был одет в оранжевую футболку с синими полосками, серые шорты до колена и тёмно-синие сланцы.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (4012) 554-502, 02 или 102 (полиция) или к координаторам поисковой группы: 8-911-486-44-54 (Александр).
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.