В Калининграде на "зебре" под колёса Honda попал 15-летний школьник
В субботу, 24 июня, на ул. Карла Маркса Honda сбила 15-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП случилось в 12:10. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьник получил травмы.
Ещё одного пешехода сбили в пятницу, 23 июня, в Черняховске. Женщина-водитель Renault наехала на пенсионера. 66-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
5 июня, на ул. Грига в Калининграде под колёса Audi попала
шестилетняя девочка. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемой "зебре". В это время на неё наехал автомобиль. В результате ДТП девочке понадобилась госпитализация.
15 июня на улице Куйбышева под колёса Ford попал
10-летний пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.
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