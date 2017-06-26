В Калининграде на "зебре" под колёса Honda попал 15-летний школьник

В субботу, 24 июня, на ул. Карла Маркса Honda сбила 15-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП случилось в 12:10. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьник получил травмы.

Ещё одного пешехода сбили в пятницу, 23 июня, в Черняховске. Женщина-водитель Renault наехала на пенсионера. 66-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

5 июня, на ул. Грига в Калининграде под колёса Audi попала шестилетняя девочка. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемой "зебре". В это время на неё наехал автомобиль. В результате ДТП девочке понадобилась госпитализация.