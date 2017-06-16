В Калининграде женщины-водители сбили 10-летнего пешехода и 19-летнего велосипедиста

В четверг, 15 июня, на улицах Калининграда автомобилистки сбили 10-летнего пешехода и 19-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.



В 12:50 на Московском проспекте Volkswagen наехал на взрослого калининградца, который пересекал проезжую часть по "зебре". Пострадавший обратился в БСМП.



В 10:45 на улице Куйбышева под колёса Ford попал 10-летний пешеход, переходивший дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.