СК: убитый током на Северном вокзале мужчина был директором субподрядной организации

Мужчина, погибший на Северном вокзале от падения на провода, был директором предприятия, выполнявшего субподрядные работы на объекте. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель регионального управления СК на транспорте Александр Перепелицин.

"Следствие работает на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося и лица, виновные в инциденте. Документацию будут проверять позже. Специалисты проведут экспертизу. Известно, что работы выполняли субподрядчики. Сам погибший являлся директором предприятия, которое выполняло данные работы", — отметил он.

Руководитель регионального управления СК на транспорте также добавил, что второй пострадавший — напарник погибшего — сейчас находится в больнице. Предварительно у него диагностировали сильные ожоги от поражения электротоком.