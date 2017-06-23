На Северном вокзале погиб 45-летний рабочий, упавший на линию электропередач (фото, обновлено)

В пятницу, 23 июня, на Северном вокзале в Калининграде погиб 45-летний рабочий, упавший на провода. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



Мужчина ремонтировал линию электропередач. Около 16:00 по неизвестным причинам он и его напарник упали на провода. Через некоторое время один из них сорвался на землю. Коллегу погибшего госпитализировали в ЦГКБ. У него предварительно диагностировали поражение электротоком и падение с высоты.

Обновлено от 16:50



По данным начальника отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александра Першина, на объекте работали сотрудники подрядной организации. Погибший занимался обустройством навесов на верхней платформе Северного вокзала. Рабочие поднимали строительную деталь и задели контактную сеть.

Обновлено от 17:28



По словам Александра Першина, поезда курсируют по действующему расписанию. Задержек и перебоев в графике движения нет.



По информации главы отдела, на объекте работала компания "Балтстрой" по договору с одним из предприятий РЖД. Сейчас выясняется, было ли у компании разрешение на выполнение тех видов работ, в которых были задействованы сотрудники.