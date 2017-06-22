Фура, врезавшаяся в трактор на Гусевской трассе, выехала на встречку
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Фура, врезавшаяся в трактор на Гусевской трассе, выехала на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось в 17:00 на автодороге Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. Водитель тягача МАН обгонял впередиидущую машину. На встречной полосе он столкнулся с экскаватором, который поворачивал налево. 43-летняя пассажирка фуры получила травмы. Её доставили в больницу.
По словам свидетельницы, авария произошла
21 июня на перекрёстке. После столкновения у грузовой машины оторвало кабину. Кузов перекрыл все полосы.
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