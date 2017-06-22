Фура, врезавшаяся в трактор на Гусевской трассе, выехала на встречку

Фура, врезавшаяся в трактор на Гусевской трассе, выехала на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 17:00 на автодороге Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. Водитель тягача МАН обгонял впередиидущую машину. На встречной полосе он столкнулся с экскаватором, который поворачивал налево. 43-летняя пассажирка фуры получила травмы. Её доставили в больницу.