На трассе под Гусевом после столкновения с трактором у фуры отлетела кабина (видео)

На трассе под Гусевом после столкновения с трактором у фуры отлетела кабина
Фото: читатель Клопс.Ru
В среду вечером, 21 июня, на трассе под Гусевом фура врезалась в трактор. Об этом Клопс.Ru сообщила очевидица происшествия.
По словам свидетельницы, авария произошла на перекрёстке. После столкновения у грузовой машины оторвало кабину. Кузов перекрыл все полосы. В результате ДТП пострадала пассажирка фуры. Ей оказывают помощь проезжающие мимо автомобилисты.
На место ДТП вызвали медиков и сотрудников полиции. Движение по трассе временно затруднено.
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