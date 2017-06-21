На трассе под Гусевом после столкновения с трактором у фуры отлетела кабина (видео)

На трассе под Гусевом после столкновения с трактором у фуры отлетела кабина

На трассе под Гусевом после столкновения с трактором у фуры отлетела кабина

В среду вечером, 21 июня, на трассе под Гусевом фура врезалась в трактор. Об этом Клопс.Ru сообщила очевидица происшествия.



По словам свидетельницы, авария произошла на перекрёстке. После столкновения у грузовой машины оторвало кабину. Кузов перекрыл все полосы. В результате ДТП пострадала пассажирка фуры. Ей оказывают помощь проезжающие мимо автомобилисты.



На место ДТП вызвали медиков и сотрудников полиции. Движение по трассе временно затруднено.