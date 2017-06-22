Семья беременной калининградки, погибшей по вине врачей, отсудила у двух клиник 3 млн рублей

Муж погибшей по вине двух медицинских клиник беременной калининградки отсудил более трёх миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

С января 2015 года женщина состояла на учёте по беременности в одной из клиник. На 13-й неделе она прошла в женской консультации плановое ультразвуковое обследование, которое показало на угрозу выкидыша. Через время ей стало плохо, но врач заверил, что всё протекает нормально. Она обратилась в другую больницу, где узнала, что беременность замерла около восьми недель назад, ей рекомендовали незамедлительно ложиться на операцию. Ей сделали несколько операций и ввели в медикаментозную кому, но это не помогло, спасти её не удалось.

У женщины осталось двое несовершеннолетних детей. Муж погибшей обратился в суд.

"По результатам проведённой проверки Росздравнадзором по Калининградской области выявились нарушения в действиях лечащих врачей двух медицинских учреждений. Согласно выводам судебной экспертизы, состояние здоровья пациентки ухудшилось из-за недостатка оказания медицинской помощи работниками одной больницы. А дефекты медицинской помощи в период наблюдения супруги истца в другой клинике — с наступлением её смерти", — пояснили в ведомстве.

Решением суда с двух медицинских компаний в пользу истца и его двух несовершеннолетних детей взыскано более трёх миллионов рублей.

"Кроме того, с медицинских учреждений в качестве возмещения вреда в связи с потерей кормильца взыскано 1 735 руб. 17 коп. и 934 руб. 32 коп. соответственно. Эти деньги должны выплачиваться ежемесячно до достижения детьми 18-летнего возраста, а в случае получения образования по очной форме обучения — до достижения 23 лет," — добавили в пресс-службе.