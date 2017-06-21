В Калининграде задержали инспектора Ростехнадзора за получение взятки (фото, видео)

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали сотрудника Ростехнадзора при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.
По версии следствия, 39-летний инспектор отдела общего промышленного надзора во время проверки нашёл нарушения в работе одной из местных строительных фирм, касающиеся требований безопасности. По закону за это предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей и приостановление деятельности предприятия на 90 суток. Злоумышленник предложил директору компании за 45 000 рублей переквалифицировать противоправное деяние по менее тяжкой статье.
"18 мая 2017 года подозреваемый в здании Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору получил лично от директора фирмы-нарушителя взятку в виде денег в значительном размере в сумме 45 000 рублей за пересоставление протокола об административном правонарушении. Непосредственно после получения взятки инспектор был задержан с поличным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Калининграду", — говорится в сообщении СУ СК.
В СУ СК в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий"). Сейчас в ведомстве проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
В июне в Калининградской области пошли под суд экс-чиновник местного Ростехнадзора и бизнесмен из Казани по обвинению в попытке провернуть миллионное мошенничество, связанное с капремонтом дороги Калининград — Полесск. Речь идёт о 58-летнем коммерсанте Сергее Костине и 56-летнем калининградце Александре Шибалко.
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